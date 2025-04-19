Bafra Belediyesi Çocuk Trafik Parkı Açılıyor

ÇOCUK TRAFİK EĞİTİM PARKI’NDA SON AŞAMALARA GELİNDİ

Bafra Belediyesi ve paydaş kurumların iş birliğiyle gerçekleştirilen Çocuk Trafik Eğitim Parkı projesinde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Yapılan açıklamada, çocukların bilinçli yaya ve sürücü olarak yetiştirilmesi hedeflenen parkta yol ve kaldırım düzenlemeleri, peyzaj çalışmaları, otomatik sulama sistemi ve çimlendirme işlemleri sona erdi. Ayrıca, elektrik direkleri dikildi, aydınlatma ve trafik ışıkları montajı yapıldı. Yön levhaları, bisiklet yolları ve yol çizgi boyama çalışmaları tamamlandı ve pedallı trafik araçları temin edildi.

İÇ MEKAN DÜZENLEMELERİ DEVAM EDİYOR

Bina dış ve iç cephe boyaması sona ererken, iç mekan düzenleme çalışmaları ise devam ediyor. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, projenin yakında hizmete sunulacağını ifade ederek, “Parkta okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik teorik ve uygulamalı trafik eğitimleri verilecek. Bu sayede çocuklar, küçük yaşta trafik kurallarını öğrenecek ve geleceğin sorumluluk sahibi bireyleri olarak yetişecekler” dedi.

TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİMLER VERİLECEK

Başkan Hamit Kılıç, “Fatih Mahallesi’nde yer alan çok fonksiyonlu parkta, 130 metre bisiklet yolu, 440 metre araç yolu, yeşil amfi, trafik labirenti, üst geçit, tünel, trafik levhaları, sinyalizasyon sistemi, çocuk oyun alanı, yürüyüş yolları, akülü araç ve bisiklet otoparkı ile 20 araçlık otopark bulunuyor. Parkta verilecek teorik eğitimlerde trafik tanımı, kurallar, yaya geçitleri, güvenli geçiş, araç içi davranışlar ve emniyet kemeri önemi gibi konular işlenecek, uygulamalı eğitimlerle öğrenilenlerin pekiştirilmesi sağlanacak. Bu durumla birlikte, çocuklarımızın hayata hazırlanacağı ve güvenli geleceği inşa edeceklerine inanıyorum” şeklinde konuştu.