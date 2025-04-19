Bafra Belediyesi, Vatandaşlarla Buluştu

BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI VE ŞEFFAF YÖNETİM

AK Parti’nin milletle bütünleşen belediyecilik anlayışı doğrultusunda Bafra Belediyesi, “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” ismiyle bir program düzenledi. Etkinlik, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın koordinasyonu altında gerçekleştirildi. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, burada vatandaşların sorun, talep ve önerilerini doğrudan dinleme fırsatı buldu. Program, İsmet Paşa Mahallesi Muhtarlığı’nın önündeki parkta yapıldı ve mahalle sakinleriyle bir araya gelindi.

HİZMETLER VE PROJELER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Başkan Kılıç, etkinlikte vatandaşlara belediyenin yaptığı hizmetler hakkında bilgi verdi. Özellikle Millet Bahçesi ve yapımı süren Millet Camisi projeleri, bunun yanı sıra altyapı çalışmaları da gündeme geldi. Katılımcılar, etkinlik boyunca kendi mahallelerinde karşılaştıkları sorunları ve beklentilerini iletmeye başladılar. Özel mülklerde bulunan ağaçların yolları kirlettiği, bazı bölgelerde çöp konteyneri sayısının yetersiz olduğu ve parklardaki güvenlik önlemlerinin artırılması gibi önerilerde bulundular.

VATANDAŞLARIMIZIN SORUNLARI NOT ALINDI

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, vatandaşların ilettiği tüm sorunları dikkatlice not alarak, ilgili birimlere çözüm için gerekli talimatları verdi. Yaklaşık iki saat süren etkinlikte, belediye tarafından katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programı, Bafra Belediyesi’nin halkla olan iletişimini güçlendirme ve yerel yönetimde katılımcılığı artırma çabalarını ortaya koyar nitelikte oldu. Programda, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz, İsmet Paşa Mahallesi Muhtarı Fatih Yıldız ve mahalle sakinleri de yer aldı.