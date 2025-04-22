Bafra’da 23 Nisan Kutlandı

SAMSUN’DA COŞKULU ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

Samsun’un Bafra ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla birçok etkinlik gerçekleştirildi. Bafra Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında, Bafra Gençlik Merkezi Kapalı Spor Salonu’nda Türk Halk Müziği Konseri yapıldı. Çocuklar, Gençlik Merkezi’nin bahçesinde kurulan stantlarda zeka oyunları oynayarak ve sportif aktivitelere katılarak bayram coşkusunu yaşadı. Yüzlerini rengarenk boyayan çocuklar, sanatı atölyesinde ebru yapmayı denedi. Bunun yanı sıra, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak hazırlanan resim sergisi de davetlilerin beğenisine sunuldu.

ETKİNLİKLERİN AMACI ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, yaptığı açıklamada çocukların hem zihinsel hem de fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak etkinlikler düzenlediklerini ve bayramın coşkusunu yaşatmayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca, çocukların yeteneklerini sergilemelerine olanak sağladıklarını ve keyifli vakit geçirmelerini sağladıklarını belirtti. “Velilerimizin de katılımıyla daha da anlam kazanan bu etkinliklerde, çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıyı görmek bizleri çok mutlu ediyor. Onların bu bayramı unutulmaz anılarla hatırlamalarını diliyoruz” ifadelerini kullandı. Erdoğan, etkinliklerin hafta boyunca farklı programlarla devam edeceğini de sözlerine ekledi.