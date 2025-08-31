Haberler

Bafra’da 3 Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada 3 araç çarpıştı ve bu kazada toplamda 3 kişi yaralandı. Olay, Samsun-Sinop kara yolunun Yakıntaş Mahallesi civarında gerçekleşti. Burada, aynı yönde ilerleyen T.Ç. (26) yönetimindeki 16 AIG 599 plakalı otomobil, F.K’nin (37) kontrolündeki 35 AC 109 plakalı otomobil ile B.T’nin (24) kullanımdaki 02 NA 052 plakalı otomobili çarptı.

Kaza ihbarı üzerine hemen jandarma, polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kazada, 16 AIG 599 plakalı araçtaki yolcular M.Ç. (56) ve N.Ç. (55) ile 35 AC 109 plakalı aracın yolcusu H.A. (57) yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi’ne taşındı.

