Bafra’da Avukat, Eşine Çarptı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ NOKTA

Samsun’un Bafra ilçesinde, boşanma aşamasında bulunan bir avukat, eşinin aracına çarptı ve bu olayda kadın sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, Altınyaprak Mahallesi Atatürk Bulvarı Bağ-Kur Işıklar Kavşağı’nda gerçekleşti.

KAZA DETAYLARI VE MÜDAHALE

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezine doğru seyahat eden 55 FN 616 plakalı aracın sürücüsü olan Avukat A.K., önündeki boşanma aşamasındaki eşi F.S.K.’nın kullandığı 55 AEB 836 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle F.S.K.’nın aracı bir süre sürüklendi. İddialara göre, çarpmanın ardından araçtan inen avukat, eşini darbetmek istedi. Olay sırasında çevredeki vatandaşlar müdahale ederek, F.S.K.’yı güvenliği için yakındaki bir iş yerine götürdü.

HASTANEYE KALDIRILMA VE ŞİKAYET

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Bafra Devlet Hastanesi’ne taşımadı. Burada tedavi altına alınan kadın, avukat eşinden şikayetçi oldu. Avukat A.K. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Adana’dan ESKİŞEHİR’e Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Adana'dan Eskişehir'e kaçak tütün taşıyan bir kişinin aracında ve deposunda toplam 1 ton 125 kilogram faturasız kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli hakkında soruşturma açıldı.
Gençlerbirliği’nin Sportif Direktörü İstifa Etti

Gençlerbirliği'nin sportif direktörü Ali Ekber Düzgün, 1,5 yıl süren görevinden istifa etti. Düzgün, bu süre zarfında kulübü 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e taşımıştı.

