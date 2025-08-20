Haberler

Bafra’da Baba Oğul Kavgası

OLAYIN GEÇTİĞİ YER

Samsun’un Bafra ilçesinde, bir kişi babası tarafından bıçakla yaralandı. Olay, Gaziosman Paşa Mahallesi 604’üncü Sokak’ta gerçekleşti.

TARTIŞMA VE KAVGA

Yalçın K. (63) ile oğlu Emre K. (33) arasında bir tartışma başladı. Tartışma kavgaya dönüştü ve bu sırada Yalçın K, oğlunu bıçakla yaralayıp kaçtı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Emre K, sağlık görevlilerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi Cumhuriyet Meydanı’nda yakaladı. Gözaltına alınan baba, polis merkezine götürüldü.

ÖNEMLİ

Haberler

Fenerbahçe, Benfica’ya Karşı 11’ini Seçti

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Benfica ile mücadele etti. Tek değişiklikle sahaya çıkan takımda Mert Müldür dönerken, Cenk Tosun sakatlığından dolayı kadroda yoktu. Taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
Haberler

Fenerbahçe, Benfica ile berabere devam ediyor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında evinde Benfica ile mücadele edecek. Takım, bu kritik karşılaşmaya hazırlanıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.