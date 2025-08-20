Bafra’da Baba Oğul Kavgası

OLAYIN GEÇTİĞİ YER

Samsun’un Bafra ilçesinde, bir kişi babası tarafından bıçakla yaralandı. Olay, Gaziosman Paşa Mahallesi 604’üncü Sokak’ta gerçekleşti.

TARTIŞMA VE KAVGA

Yalçın K. (63) ile oğlu Emre K. (33) arasında bir tartışma başladı. Tartışma kavgaya dönüştü ve bu sırada Yalçın K, oğlunu bıçakla yaralayıp kaçtı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Emre K, sağlık görevlilerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi Cumhuriyet Meydanı’nda yakaladı. Gözaltına alınan baba, polis merkezine götürüldü.