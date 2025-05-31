Bafra’da Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

TRAJİK KAZA SONUCU YAŞAMINI KAYBETTİ

Samsun’un Bafra ilçesinde bir trajedi meydana geldi. 75 yaşındaki Cemal A. yönetimindeki 55 AIR 271 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Sinop kara yolunun Bahçeler Mahallesi mevkisinde bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan 77 yaşındaki Ali Can’a çarptı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI, KURTARILAMADI

Ağır yaralanan bisiklet sürücüsü, olayın ardından hemen ambulansla Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen, ani gelişen bu kaza sonucunda kurtarılamadı. Bu üzücü kaza, yerel halk arasında derin bir üzüntüye sebep oldu.