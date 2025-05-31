Haberler

Bafra’da Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

TRAJİK KAZA SONUCU YAŞAMINI KAYBETTİ

Samsun’un Bafra ilçesinde bir trajedi meydana geldi. 75 yaşındaki Cemal A. yönetimindeki 55 AIR 271 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Sinop kara yolunun Bahçeler Mahallesi mevkisinde bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan 77 yaşındaki Ali Can’a çarptı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI, KURTARILAMADI

Ağır yaralanan bisiklet sürücüsü, olayın ardından hemen ambulansla Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen, ani gelişen bu kaza sonucunda kurtarılamadı. Bu üzücü kaza, yerel halk arasında derin bir üzüntüye sebep oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Gençlerbirliği Kulübü Genel Kurulu Ertelendi

Gençlerbirliği Kulübü'nün genel kurul toplantısı yetersiz katılım nedeniyle ertelendi. Yeni tarih 14 Haziran Cumartesi, saat 10.00 olarak belirlendi.
Haberler

DİGOR’da Yılkı Atları Görüntülendi

Kars’ın Digor ilçesindeki yılkı atları, yüksek kesimlerden inerek yerleşim yerlerine ulaşıyor. İlkbahar mevsiminde yiyecek arayan atlar, gölet çevresinde çarpıcı manzaralar sunuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.