Bafra’da Bisiklet Sürücüsü Yaralandı

KAMYONETİN ÇARPTIĞI BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

Samsun’un Bafra ilçesinde, bir bisiklet sürücüsü kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza, Samsun-Sinop karayolunda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Sinop yönüne giden Mehmetcan U. yönetimindeki 55 ALB 39 plakalı kamyonet, Fakülte Kavşağı civarında aniden önüne çıkan 60 yaşındaki İbrahim Öncü’nün kullandığı bisiklete çarptı.

BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan İbrahim Öncü, olay mahalline ulaşan sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan ilk tedavi işlemleri sonrasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.