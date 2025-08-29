Haberler

Bafra’da Camiden Hasır Çalındı

CAMİDE HIRSIZLIK OLAYI

Samsun’un Bafra ilçesinde bir camiden hasır çalındığı bildirildi. Bu olay, Büyük Cami Mahallesi’nde yer alan Tayyar Paşa Camii’nde gerçekleşti. Cuma namazı için cami avlusuna serilen hasırların kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındığı tespit edildi.

VATANDAŞLAR DURUMU FARK ETTİ

Vatandaşların namaz kılması için dışarıya serilen hasırların eksik olduğunu gören cami görevlileri, durumu hemen polise bildirdi. İhbar sonucunda olay yerine gelen Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması amacıyla çalışma yapmaya başladı.

ÖNEMLİ

Haberler

Muğla Bodrum’da 19 Göçmen Kurtarıldı

Bodrum açıklarında, Yunan güçleri tarafından Türk kara sularına itilen 19 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarılarak göç idaresine teslim edildi.
Haberler

Adıyaman’da Araç Çarpışmasında 5 Yaralı

Besni'de minibüs ve otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek yaralılar hastaneye ulaştırıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.