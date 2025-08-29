Bafra’da Camiden Hasır Çalındı

CAMİDE HIRSIZLIK OLAYI

Samsun’un Bafra ilçesinde bir camiden hasır çalındığı bildirildi. Bu olay, Büyük Cami Mahallesi’nde yer alan Tayyar Paşa Camii’nde gerçekleşti. Cuma namazı için cami avlusuna serilen hasırların kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındığı tespit edildi.

VATANDAŞLAR DURUMU FARK ETTİ

Vatandaşların namaz kılması için dışarıya serilen hasırların eksik olduğunu gören cami görevlileri, durumu hemen polise bildirdi. İhbar sonucunda olay yerine gelen Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması amacıyla çalışma yapmaya başladı.