Bafra’da Çiftçilere Su Kullanım Uyarısı Yapıldı

ÇELTİK ÜRETİCİLERİNE SU KULLANIMI UYARISI

Samsun’un Bafra ilçesinde çeltik üreticilerine suyun bilinçli kullanılması gerektiği hatırlatıldı. Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, çeltik yetiştiriciliği yapılan alanlarda denetimlerde bulundu. Tosuner, gazetecilere çeltik ekimine 26 Mayıs’ta başladıklarını duyurdu. Bafra Ovası’nda toplamda 150 bin dekar alanda çeltik ekimi planlandığını ifade eden Tosuner, “Hırsa, Karıncak, Sarıköy ve Doğanca mahallelerindeki sulama kanallarını gezerek bilgi aldık. Bu bölgelerde su kesintisi olmadığını tespit ettik” dedi.

SULAMA SORUNLARI VE ÇİFTÇİLERLE GÖRÜŞMELER

Yeşilyazı ve Altınova mahallelerinde de üreticilerle birebir görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Tosuner, “Kanallarda suyun yetersiz olduğunu gördük. Sulama birliği başkanlarıyla görüştüğümde, pompanın birinin arızalı olduğunu ve diğer pompadan su verileceğini söylediler. Bu geceden ve yarından itibaren bu mahallelerde susuzluk yaşanmayacak” diye kaydetti. Tosuner, bir çiftçinin 20 dönüm arazisine 3 hortumla su aldığını belirterek, “Bir çiftçi su kanalının önüne çuval koymuş, kanalın üzerinden arazisine suyu vermiş. En büyük sıkıntı bu. Bundan dolayı arazilerde de sıkıntı yaşanıyor” ifadesini kullandı.

SUYUN BİLİNÇLİ KULLANILMASI GEREKİYOR

Bu yıl havanın serin olmasından ötürü çeltik ekiminin geciktiğini vurgulayan Tosuner, “10 gün sonra bu suyun yüzde 80’i boşa denize akacak. 10 gün sabretmemiz lazım, sulama birlikleri çalışıyor. Arızalar olabilir, elektrik kesilebilir, su dinamosu yanabilir. Bu arızalar anında telafi edilecek durumlarda değil” dedi. Tosuner, Yeşilyazı ile Koşuköy arasındaki toprak kanaldan beton kanallara su aktaran dinamoların olduğunu belirterek, “Dinamolardan birinde elektrik sıkıntısı, diğerinde ise patlak var. Bu akşam birine, yarın akşam da diğerine müdahale edileceği söylendi. Çiftçilerimiz biraz sabretsin, üst kısımlardaki çiftçilerimiz suyu lütfen bilinçli kullansın. Bir hortum atacakları kanala 4 hortum atmasın, kanalların önüne çuval koymasın” şeklinde konuştu.