Bafra’da Çocuk Trafik Eğitim Parkı Açıldı

Samsun’un Bafra ilçesinde, çocuklarda trafik bilincini artırmayı hedefleyen “Çocuk Trafik Eğitim Parkı” düzenlenen törenle hizmete girdi. Bafra Belediyesinin öncülüğünde yapılan parkın açılışında konuşan Kaymakam Mustafa Altınpınar, “Trafik bilinci toplumsal bir sorumluluktur. Çocuklarımız burada alacakları eğitimle kurallara uymanın önemini kavrayacaklar. Bu güzel eseri ilçemize kazandıran belediye başkanımız ve ekibine teşekkür ediyor, parkımızın hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde ifadelerde bulundu.

Çocukların Geleceği İçin Önemli Bir Yatırım

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Çocuklarımızın geleceği için önemli bir yatırım olan Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nı açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada çocuklarımız küçük yaşta trafik kurallarını öğrenerek bilinçli bireyler olacaklar. Parkımız tüm çocuklarımızın erişimine uygun tasarlandı. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diyerek parkın önemine vurgu yaptı.

Trafik Eğitimi Uygulamalı Olarak Verilecek

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından, törene katılan çocuklar trafik polisleri eşliğinde pedallı araçlarla parkta dolaştı ve eğitim sınıflarını inceledi. Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda okul öncesi, ilk ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere trafiğin tanımı, yaya geçitleri, güvenli geçiş, araç içi davranışlar, emniyet kemeri kullanımı ve trafik ışıkları gibi konularda teorik bilgiler verilecek. Ayrıca, uygulamalı eğitimlerle de bu bilgiler pekiştirilecek. Parkta, trafik işaretleri, yön levhaları, kavşaklar ve bisiklet yolları gibi unsurlara da yer veriliyor.