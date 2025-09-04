Haberler

Bafra’da Din Haftası Etkinlikleri Yapıldı

Samsun’un Bafra ilçesinde, “Peygamberimiz ve Aile Ahlakı” temasıyla gerçekleştirilen Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde, vatandaşlara gül ve hadis kartelası dağıtımı yapıldı. İlçe Müftüsü İbrahim Memiş’in öncülüğünde bir araya gelen vaizler ve din hizmetleri uzmanları, Bulvar Caddesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Memiş ve beraberindeki ekip, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hazırladığı hadis kartelaları ve gülleri vatandaşlara sundu. Dağıtılan hadis kartelaları ile Peygamber Efendimizin aile ahlakına dair öğretileri gündeme getirildi. Bu tür etkinliklerle, toplumda dinin ve ahlakın öneminin vurgulanması hedefleniyor.

TBMM Başkanvekili, Tarım Desteği Vurguladı

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Cumhuriyet dönemine dair önemli açıklamalarda bulundu ve görüşlerini paylaştı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, önümüzdeki hafta Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Artvin ve Iğdır'da yeni hayvan pazarlarının açılacağını duyurdu.

