Bafra’da Din Haftası Etkinlikleri Yapıldı

ETKİNLİKLERİ AÇIKLAYAN HUSUSLAR

Samsun’un Bafra ilçesinde, “Peygamberimiz ve Aile Ahlakı” temasıyla gerçekleştirilen Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde, vatandaşlara gül ve hadis kartelası dağıtımı yapıldı. İlçe Müftüsü İbrahim Memiş’in öncülüğünde bir araya gelen vaizler ve din hizmetleri uzmanları, Bulvar Caddesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DESTEKLEDİ

Memiş ve beraberindeki ekip, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hazırladığı hadis kartelaları ve gülleri vatandaşlara sundu. Dağıtılan hadis kartelaları ile Peygamber Efendimizin aile ahlakına dair öğretileri gündeme getirildi. Bu tür etkinliklerle, toplumda dinin ve ahlakın öneminin vurgulanması hedefleniyor.