Bafra’da Dolandırıcılığa Karşı Bilinçlendirme Yapıldı

POLİS HALKI BİLİNÇLENDİRİYOR

Samsun’un Bafra ilçesinde, dolandırıcılık olaylarına karşı önemli bir bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştiriliyor. Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları dolandırıcılıklara karşı uyarmak için kapsamlı bir çalışma başlatmış durumda. İlçe genelinde yaygın olarak kullanılan caddelerde, sokaklarda, çay ocaklarında ve işyerlerinde birebir iletişim kurarak halkı bilgilendiriyorlar.

DOLANDIRICILIKLA MÜCADELE EDİYORLAR

Bu bilinçlendirme çalışmalarında Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 14 personel görev alıyor. Ekipler, vatandaşlara yaklaşık 1475 adet el broşürü dağıtıyor. Bafra ilçe Emniyet Müdürü Murat Öner de bu çalışmalara katılarak halkla sohbet ediyor ve dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgiler veriyor. Etkinliğin amacı, vatandaşların dolandırıcılık konusunda farkındalıklarını artırmak ve bu tür olaylara karşı korumak.