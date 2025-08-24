Bafra’da Düğün Konvoyunda Kaza

OLAYIN DETAYLARI

Bafra ilçesinde gerçekleşen bir düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında gelin ve bir arkadaşı yaralandı. Kaza, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Samsun-Sinop karayolu Kolay Kavşağı mevkiinde meydana gelen olay, İbrahim Balkal’ın kullandığı 55 NN 755 plakalı otomobilin dikkatsizliği sonucu gerçekleşti. Bu otomobil, aynı yönde ilerleyen Emre Mert yönetimindeki 55 ASZ 435 plakalı gelin arabasına çarptı.

KAZANIN ETKİLERİ

Çarpmanın etkisiyle gelin arabası, refüjdeki bariyerlere çarparak karşı şeride geçti. Kazaya neden olan otomobil ise yaklaşık 50 metre ileride durabildi. Gelin konvoyundaki diğer vatandaşlar, olay sonrası hemen polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Yaralılar, gelin Selin Cingöz (25) ve beraberindeki arkadaşı Nisanur Özçelik (24), sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi’ne gönderildi.

İNCELEME SÜRECİ

Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Kazanın detayları ve gerçekleşme şekli üzerine çalışmalar sürüyor ve güvenlik kameralarındaki görüntüler inceleniyor. Olayın gelişimi ile ilgili yeni bilgiler edinilmesi bekleniyor.