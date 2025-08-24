Bafra’da Düğün Konvoyunda Kaza

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Samsun’un Bafra ilçesinde, düğün konvoyunda meydana gelen bir kaza sonucu gelin ile nedimesi yaralandı. Samsun-Sinop kara yolu üzerindeki Çetinkaya Mahallesi mevkisinde, İbrahim Hakan B. (24) tarafından yönetilen 55 NN 755 plakalı otomobil, düğün konvoyuna katılan Emre M. (28) yönetimindeki 55 ASZ 435 plakalı gelin arabasıyla çarpıştı.

KAZA SONRASI DURUM

Çarpmanın etkisiyle gelin arabası yoldan çıkarak refüjde bulunan çelik bariyere çarparak durdu. Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Kazanın sonucunda gelin Seba Selin Cingöz (25) ile nedimesi Nisanur Özçelik (24) yaralandı. Yaralılar, ambulans ile Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayrıca, kolu kırılan gelinin ameliyata alınacağı bilgisi verildi.