Haberler

Bafra’da Elektrikli Bisiklet Dükkan Girdi

OLAYIN DETAYLARI

Samsun’un Bafra ilçesinde, kontrolünü kaybeden elektrikli bisiklet, bir kasap dükkanına girdi. Kaza anı, dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Kızılırmak Mahallesi’nde, Ahmet Çavuş Sokak’ta gerçekleşti.

KADIN SÜRÜCÜNÜN YAPTIĞI HAREKETLER

İsmi henüz öğrenilemeyen kadın sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra bisikletiyle kasap dükkanının kapısından içeri girdi. Bisiklet, dükkanın tezgahına çarparak durdu. Güvenlik kamerası görüntülerinde, gerçekleşen kazanın ardından kadının bisikletten indiği ve iş yeri çalışanlarının yardımıyla aracını çıkardığı anlar ortaya çıktı.

KAZANIN SONUCU

Kısa süreli bir panik havasının yaşandığı bu olayda, şans eseri yaralanan olmadı. Kazanın ardından hem sürücü hem de çevredekiler durumu kontrol altına almayı başardı.

ÖNEMLİ

Haberler

Genç Kadın Balkonun Kenarına Çıktı

Aydın Efeler'de bunalım geçiren bir genç kadın, dördüncü kattan atlayarak intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan kadının durumu kritik olarak bildirildi.
Haberler

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Ziyaretler Yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Samsun'da Vali Orhan Tavlı ile bir araya gelerek projeleri inceledi ve huzurevleri ile çocuk evlerini ziyaret etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.