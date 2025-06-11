Bafra’da Elektrikli Motosiklet Kazası Yaşandı

KAZA HAFİF YARALARA NEDEN OLDU

Samsun’un Bafra ilçesinde gerçekleşen bir kazada, elektrikli motosiklet sürücüsü forklift bıçağına çarparak ağır bir yaralanma yaşadı. Kaza, Kızılırmak Mahallesi Kabaoğlu Sokak’ta oldu.

OLAYIN DETAYLARI

Alınan bilgilere göre, seyir halindeki elektrikli motosiklet sürücüsü Mehmet D., bir iş yeri önünde E.A. yönetimindeki forkliftin ön kısımdaki bıçağına başını çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü, başından ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Mehmet D.’yi Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yapılan kontrollerde yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu bildiriliyor. Kazaya ilişkin inceleme süreci başlatıldı.