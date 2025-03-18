Bafra’da Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

DAVA SONUCUNDA YENİDEN AYNISI

Samsun’un Bafra ilçesinde, eşi Yıldız Yılmaz’ı silahla öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Yargıtay tarafından bozulduktan sonra yeniden görülen davada da aynı şekilde sonuçlandı. 71 yaşındaki sanık İsmail Yılmaz, yerel mahkeme tarafından gerçekleştirilen yeniden yargılama süreci sonucunda bir kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

OLAY HUSUSUNDA DETAYLAR

Olay, 7 Nisan 2024 tarihinde yaşandı. Yargılama süreci Bafra Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. İsmail Yılmaz, bir yıldır ayrı yaşadığı ve boşanma talebiyle karşı karşıya olduğu eşi 43 yaşındaki Yıldız Yılmaz’a sokak ortasında silah ile ateş açarak onu öldürdü. Sanık, “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Ancak sanık avukatlarının itirazı sonrasında dosya Yargıtay’a taşındı.

Yargıtay, davadaki bazı usul eksiklikleri gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozarak yeniden yargılama talep etti. Yargıtay’ın kararının ardından, Bafra Ağır Ceza Mahkemesi yeni duruşmayı gerçekleştirdi. Mahkeme, önceki kararında ısrar ederek sanığı yine “ağırlaştırılmış müebbet hapis” cezasına çarptırdı.

İŞLENEN SUÇUN SONUCU

İsmail Yılmaz, Yıldız Yılmaz’a açtığı ateş neticesinde ağır yaralanan kadını hastaneye kaldırılmasına rağmen 9 Nisan’da hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan İsmail Yılmaz, evinde pencerede başına silah dayamış, kendisini ikna etmeye çalışan polislere “Ben bu yaştan sonra hapis yatamam” diyerek silahıyla havaya ateş açmaya başlamış, ancak bu sırada çıkan kurşunlardan biri boğazından girip kulak kısmından çıkmıştı. Sonrasında hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından tutuklanmıştı.