Bafra’da Festival Hazırlıkları Devam Ediyor

FESTİVAL HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Samsun’un Bafra ilçesinde, 23-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali için hazırlıklar sürüyor. Bafra Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte, doğa ve spor tutkunlarına sorunsuz bir deneyim sunmak adına festival alanında sürekli incelemeler yapılıyor. Bu bağlamda Kaymakam Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve diğer yöneticiler, hazırlıkları yerinde gözlemledi.

FESTİVAL BAFRA’NIN TANITIMINA KATKI SUNUYOR

Kaymakam Altınpınar, Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali’nin Bafra’nın tanıtımında büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Festivalin geniş bir alanda ve farklı branşlarda düzenlenmesinin, etkinliğin cazibesini artırdığını vurgulayan Altınpınar, “Doğa ve tarihin iç içe olduğu böylesi bir alanda gerçekleşecek festivalimizin her manada kusursuz olması tek gayemiz.” şeklinde konuştu.

TECRÜBE VE BİLGİ BİRİKİMİ İLE GELİŞİYOR

Belediye Başkanı Kılıç ise “Doğayı yaşat sporu yaşa” sloganıyla 2017 yılından bu yana düzenlenen KapıkayaFest’in deneyim ve bilgi birikimi ile sürekli geliştiğini söyledi. Katılımcı anketleri ve önerileri doğrultusunda gerekli adımların atıldığını dile getiren Kılıç, “Asar ve Kapıkaya mahalleleri arasında doğanın ve tarihin kalbinde eşsiz bir festival düzenlenecek. Ulusal ve uluslararası boyutta 7’den 70’e hitap eden festivalimizi bu yıl 23-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Kaymakamımız Sayın Mustafa Altınpınar ile hazırlıkları sahada değerlendirdik. Doğaseverlerimiz, sporseverlerimiz ve tüm misafirlerimiz için sorunsuz bir festival olması ve herkesin buradan mutlu ayrılması için gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.