Bafra’da Fırın Denetimleri Gerçekleştirildi

DENETİMLER TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Samsun’un Bafra ilçesinde, halk sağlığını korumak ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla fırınlara yönelik denetimler gerçekleştirildi. Zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak için toplamda 41 fırını detaylı şekilde inceledi. Denetimlerde ekipler, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını ve ekmeklerin gramajlarının doğru olup olmadığını denetledi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, bu denetimlerin önemine dikkat çekerek vatandaşların sağlığını önemsediklerini dile getirdi. Kılıç, denetimlerin süreceğini belirterek “Hemşehrilerimizin sağlığı ve huzuru bizim için en önemli önceliktir. Ekiplerimiz bu doğrultuda fırın ve unlu mamul işletmelerini düzenli olarak denetlemeye devam edecektir.” şeklinde konuştu.

TBMM Başkanvekili, Tarım Desteği Vurguladı

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Cumhuriyet dönemine dair önemli açıklamalarda bulundu ve görüşlerini paylaştı.
Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hayvan Pazarlarını Açacak. Türkiye Yüzyılı’nı Birlikte İnşa Edeceğiz. Terörsüz Türkiye İçin Çalışıyoruz. Bayburt’ta Tarımsal Hasıla Artıyor. Destekler Sürecek,...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, önümüzdeki hafta Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Artvin ve Iğdır'da yeni hayvan pazarlarının açılacağını duyurdu.

