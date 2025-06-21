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Bafra’da Güvenlik Uygulaması Yapıldı

GENEL HUZUR UYGULAMASI YAPILDI

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra ilçesinde geniş kapsamlı bir huzur uygulaması gerçekleştiriyor. Çok sayıda polis memurunun katıldığı bu uygulamada, ilçe genelinde yer alan eğlence mekanları, kahvehaneler ve umuma açık alanlarda Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılıyor. Bununla birlikte, 6 farklı sabit noktada araçlar üzerinde denetim de gerçekleştiriliyor.

YASADIŞI MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Uygulamalar sonucunda 2 adet ruhsatsız tabanca, kesici aletler ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçiriliyor. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildiriliyor. Bafra’da vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür denetimlerin kararlılıkla süreceği öğreniliyor.

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