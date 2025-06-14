Bafra’da Hastane Tamamlanamadı, Çürüyor

SAĞLIK HİZMETLERİNE DUYULAN İHTİYAÇ

Samsun’un Bafra ilçesinde sağlık hizmetlerine olan ihtiyaç, 1996 yılında halkı harekete geçirdi. Yeterli devlet desteği sağlanmadığı için vatandaşlar bir araya gelerek 300 bin YTL topladı ve Bafra Bölge Hastanesi’nin inşasına başladı. Kısa zamanda %85’i tamamlanan hastane, o yıllarda bölge için büyük bir umut kaynağı oldu. Ancak zamanla bu umutlar hayal kırıklığına dönüştü.

HASTANENİN DEVİR SÜRECİ VE BÜROKRATİK ENGELLER

2000 yılında hastane Sağlık Bakanlığı’na devredildi ve bürokratik süreçlerde kayboldu. 2006 yılında yapılan tamamlanma ihalesi iptal edildi, ardından gelen yıllarda herhangi bir ilerleme kaydedilemedi. Proje, yıllar geçmesine rağmen tamamlanamadı ve yapı kaderine terk edildi.

YER SEÇİMİ VE EREĞİM SORUNLARI

Ormanlık bir alanda yer alan hastanenin bu konumda yapılmasının nedenine dair net bir bilgi bulunmuyor; ancak dönemin yetkililerinin uygun arazi bulmuş olmasının etkili olduğu tahmin ediliyor. Ancak bu konum, günümüzde erişim zorluğu nedeniyle bir problem haline geldi. Bugün itibarıyla %85’i tamamlanmış dev bir sağlık kompleksi, Bafra ormanlarının içinde sessizce çürümeye bırakılmış durumda.

BÖLGE HALKININ BEKLENTİLERİ

Bölge halkı, hem kendi çabalarıyla inşa ettikleri hem de tamamlanamayan bu hastanenin durumu hakkında net bir açıklama bekliyor.