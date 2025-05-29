Bafra’da Hendeğe Devrilen Araç Sürücüsü Yaralı

OTOMOBİL HENDEĞE DEVİRİLDİ

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen bir kazada, hendeğe devrilen aracın sürücüsü yaralandı. Yahya Ç. (70) yönetimindeki 55 AAB 942 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu üzerindeki İkiztepe mevkisinde kontrolden çıkarak hendeğe devrildi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza haberinin ardından, olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücü, otomobilden çıkarıldıktan sonra ambulansla Bafra Devlet Hastanesi’ne yetiştirildi. Yaralının durumuyla ilgili detaylar bilinmiyor.