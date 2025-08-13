Bafra’da İki Grup Kavga Etti

KAVGA ANINDA BIÇAKLA YARALANMA OLDU

Samsun’un Bafra ilçesinde iki grup arasında meydana gelen bir kavgada, bıçakla yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Hacınabi Mahallesi’nde, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup karşı karşıya geldi. Kavga sırasında Bahattin Ü. (15) bacağından, Muhammed D. (14) ise kolundan yaralandı.

Yaralı Bahattin Ü, bir pilavcıya sığınarak yardım bekledi. Olayın ihbar edilmesiyle birlikte polis ve sağlık ekipleri hızlıca olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulansta Bafra Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis, kavgaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu tür olayların önlenmesi için gerekli önlemler alınmaya devam ediyor.