Bafra’da İşçi Düşerek Yaralandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Samsun’un Bafra ilçesinde bir caminin minaresinde boya çalışması yapan bir işçi, 20 metre yükseklikten düşüp ağır yaralandı. Olay, Sarıköy Mahallesi’nde yaşandı.

DÜŞME ANI VE SONRASI

Edinilen bilgilere göre, Kömürkuyusu Camisi’nin minaresinde iskele kullanarak boya yapan 57 yaşındaki işçi Enver Özyurt, dengesini kaybederek 20 metre yükseklikten musalla taşının sundurmasının üzerine düştü. Düşme esnasında sundurmanın saç kısmı koparak işçinin beton zemine düşmesine neden oldu ve bu durum ağır yaralanmasıyla sonuçlandı.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Olayın ardından hemen sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı işçi, Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve burada ilk müdahale yapıldıktan sonra Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.