Bafra’da Kaçak Avcılık Önleniyor

BARİJ GÖLÜNDEKAÇAK AVCILIĞA GEÇİT YOK

Samsun’un Bafra ilçesinde, baraj gölünde gerçekleştirilen bir operasyonda sahipsiz bir ağdan çok sayıda balık kurtarıldı. İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Bafra Altınkaya Barajı’nda kaçak avcılığın önlenmesi için birlikte bir çalışma yürüttü.

ÇALIŞMALAR SONUCUNDA BİRÇOK BALIK KURTARILDI

Bu çalışma kapsamında ekipler, 1500 metre uzunluğunda sahipsiz bir ağ tespit etti. Ağın içerisinde yaklaşık 350 kilogram canlı sazan balığı, 50 kilogram yayın balığı ve 60 akbalık bulundu. Ele geçirilen ağ, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi. Balıklar ise doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Jandarma bu olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.