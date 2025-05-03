Bafra’da Kaza, 1 Ölü, 4 Yaralı

KAZA SONRASI YANILTICI BEYANLAR KONTROL ALTINA ALINDI

Samsun’un Bafra ilçesinde yaşanan minibüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay sonrası bazı yolcuların verdiği çelişkili ifadeler doğrultusunda, Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili bir soruşturma başlattı. Kazanın meydana geldiği Doğankaya Mahallesi’nde, minibüsün sürücüsünün kim olduğu hususunda inceleme yapılırken, MOBESE kameralarının kayıtları da gözden geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaza anında minibüsü kullanan kişinin Yusuf E.A. değil, Kubilay S. olduğunu belirledi. Bu tespit üzerine kazaya dair yanıltıcı bilgi veren Yusuf E.A., Kubilay S. ve olayla alakası olmadığı halde sonradan meydana gelen yere gelen Adnan A. (36) gözaltına alındı.

Jandarma karakolunda gerçekleştirilen işlemlerin ardından, şüpheliler adliyeye sevk edildi. Yusuf E.A. ve Adnan A., savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Kubilay S. adli kontrol şartıyla mahkemece salıverildi. Kazanın yaşandığı yer olan Bafra ilçesinde, 55 TH 965 plakalı minibüs, OSB yolu üzerinde şarampole devrilmiş ve bu talihsiz olay sonucunda bir kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.