Bafra’da Kaza: Sürücü Hurdaya Dönen Araçtan Sağ Çıktı

SAMSUN’DA KAZA: LASTİĞİ PATLAYAN OTOMOBİL TAKLA ATTILAR

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen bir kazada, lastiği patlayan Tofaş otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Sürücüsü bu kazadan sağ olarak kurtuldu. Kaza, Samsun – Sinop karayolunda gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

Edinilen verilere göre, Sinop yönüne gitmekte olan 35 yaşındaki Şaban Elagöz’ün kullandığı 55 LE 569 plakalı Tofaş marka otomobilin sol lastiği patladı. Bu durum üzerine sürücü,aracın kontrolünü kaybederek refüjdeki korkuluklara çarptı ve takla attı. Otomobil 30 metre ileride ters vaziyette durdu. Kazanın hemen ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Takla atan aracın sürücüsü hurdaya dönen otomobilden sağ olarak çıktı ve kontrol amaçlı olarak Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KAZADA İKİNCİ ARAÇ ETKİLENDİ

Otomobilin takla atmasıyla birlikte karşı yola savrulan refüjdeki korkuluk demirlerine, Sinop istikametinde ilerleyen Ömer Turan’ın kullandığı 55 AFD 702 plakalı başka bir otomobil çarptı. Bu çarpma sonucunda maddi hasar oluştu. Öte yandan, ters dönen otomobil, çevredeki vatandaşların yardımıyla düzeltildi ve yoldan çıkarıldı. Kazayla ilgili inceleme işlemleri halen devam ediyor.