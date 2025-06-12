Bafra’da Mevlit Programı Düzenlendi

SAMSUN’DA MEVLİT PROGRAMI DÜZENLENDİ

Samsun’un Bafra ilçesinde, görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru Ercan Dursun (38) için bir mevlit programı yapıldı. 14 Nisan 2024’te Bafra Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde görevliyken kalp krizi geçiren Dursun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve bu durum sevenlerini derin bir yasa boğdu.

MEVLİT PROGRAMINA YOĞUN KATILIM

Merhum polis memuru için Gökçeağaç Mahallesi’nde düzenlenen mevlit programına istasyon amiri, mesai arkadaşları, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Ayrıca, Ercan Dursun’un ailesine ve yakınlarına taziyeler iletildi.