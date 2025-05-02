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Bafra’da Minibüs Devrildi, 1 Öldü

MINİBÜS DEVRİLDİ, BİR ÖLÜ VE DÖRT YARALI

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen bir kazada, minibüsün şarampole devrilmesi sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, dördü yaralandı. Yusuf Emre A. (24) idaresindeki 55 TH 965 plakalı minibüs, Doğankaya Mahallesi OSB yolu üzerinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Olayın ardından bölgeye hemen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri olay yerinde gerçekleştirdikleri kontrollerde, Merve Turhal’ın (25) olay anında hayatını kaybettiğini tespit etti. İlk müdahaleleri tamamlanan sürücü ve yolcular, Kubilay S. (20), Meslina K. (19) ve Müge K. (25) Bafra Devlet Hastanesi’ne acil olarak kaldırıldı. Kazanın ardından yerel yetkililer kaza ile ilgili soruşturmaya başladı.

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