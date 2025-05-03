Haberler

Bafra’da Minibüs Kaza Yaptı, 1 Ölü

KAZA ANINDA YAŞANAN FELAKET

Samsun’un Bafra ilçesinde bir minibüsün şarampole düşmesi sonucu 25 yaşındaki bir genç kız hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza, Organize Sanayi Bölgesi Sedde yolunda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Bafra istikametinde ilerleyen Yusuf Emre A. (25) yönetimindeki 55 TH 965 plakalı minibüs, Derbent Barajı’nın yakınında yer alan Vadipark’ta çalışanları taşıyordu. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince, minibüs yoldan çıkıp 7 metrelik bir şarampole yuvarlandı.

OLAY YERİNE SEVKEDİLEN ACİL YARDIM EKİPLERİ

Olayın bildirilmesi üzerine, çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı hemen olay yerine yönlendirildi. Kazada minibüs içinde bulunan Merve Turhal (25) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan minibüs sürücüsü Yusuf Emre A. ve yolcular Kubilay S. (20), Nesmina K. (19) ile Müge K. (25), sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne taşındı. Kazayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Adıyaman’da İki Araç Çarpıştı

Adıyaman'da iki araç çarpıştı, 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma açıldı.
Haberler

Ali El-Ureyd 34 Yıl Hapis Aldı

Tunus'ta Nahda Hareketi'nin Genel Başkan Yardımcısı Ali el-Ureyd, terör suçlamaları nedeniyle 34 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Diğer 8 sanık da benzer suçlamalarla yargılandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.