Bafra’da Minibüs Kaza Yaptı, 1 Ölü

KAZA ANINDA YAŞANAN FELAKET

Samsun’un Bafra ilçesinde bir minibüsün şarampole düşmesi sonucu 25 yaşındaki bir genç kız hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza, Organize Sanayi Bölgesi Sedde yolunda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Bafra istikametinde ilerleyen Yusuf Emre A. (25) yönetimindeki 55 TH 965 plakalı minibüs, Derbent Barajı’nın yakınında yer alan Vadipark’ta çalışanları taşıyordu. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince, minibüs yoldan çıkıp 7 metrelik bir şarampole yuvarlandı.

OLAY YERİNE SEVKEDİLEN ACİL YARDIM EKİPLERİ

Olayın bildirilmesi üzerine, çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı hemen olay yerine yönlendirildi. Kazada minibüs içinde bulunan Merve Turhal (25) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan minibüs sürücüsü Yusuf Emre A. ve yolcular Kubilay S. (20), Nesmina K. (19) ile Müge K. (25), sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne taşındı. Kazayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.