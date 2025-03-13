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Bafra’da Motosiklet Bisiklete Çarptı, Sürücü Yaralandı

KAZA YERİNDE YARALANMA OLDU

Samsun’un Bafra ilçesinde, bisiklete çarpan bir motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Atatürk Bulvarı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezine doğru ilerleyen Burhan Y. yönetimindeki 55 AFV 671 plakalı motosiklet, yaya yolundan birden önüne çıkan bisiklete çarptı.

BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

Çarpmanın etkisiyle yere düşen bisiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken, motosiklet sürücüsü de devrilerek yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili incelemeler ise devam ediyor.

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