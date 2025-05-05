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Bafra’da Motosiklet Devrildi, Sürücü Yaralandı

ÜÇ TEKERLEKLİ MOTOSİKLET DEVRİLDİ

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada bir üç tekerlekli motosiklet devrildi. Olay, Samsun-Sinop kara yolu üzerindeki Tütüncüler sapağı yakınlarında gerçekleşti. 83 yaşındaki Saygı Ö, 55 AKG 436 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yol kenarına devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri hızlıca müdahalede bulundu. Yaralı Saygı Ö, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Sürücünün hayati tehlikesi bulunduğu belirtilerek Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi’ne sevk edildi.

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