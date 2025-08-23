Bafra’da Motosiklet Kazası, Yaralı Var

OTOMOBİL VE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

Samsun’un Bafra ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, otomobille yaptığı çarpışma sonucu hastaneye götürüldü. Mert D. (30) yönetimindeki 55 AND 602 plakalı otomobil ile B.D. (15) idaresindeki 55 JH 548 plakalı motosiklet, Kemalpaşa Mahallesi Bakırpınar Sokak ile Süleymani 2’inci Sokak kesişiminde çarpıştı.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın ardından hemen polis ve sağlık ekipleri kaza yerine yönlendirildi. Çarpışma sonucunda yüzünden yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.