Haberler

Bafra’da Motosiklet Kazası Yaşandı

OTOMOBİL VE MOTOSİKLET ÇARPIŞMASI

Samsun’un Bafra ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, bir otomobille çarpışarak hastaneye kaldırıldı. M.Y. (53) yönetiminde bulunan 55 AIZ 017 plakalı otomobil, Üçpınar Mahallesi’nde karşı yönden gelen S.Ç.’nin (25) kullandığı 55 JH 109 plakalı motosikletle çarpıştı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası yapılan ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulans ekibi tarafından Bafra Devlet Hastanesi’ne taşındı.

ÖNEMLİ

Haberler

Karamürsel’de Orman Yangını Nedeniyle Boşaltma

Karamürsel'deki orman yangını nedeniyle Akçat köyü boşaltıldı. Yangını söndürmek için helikopterler ve arazözlerle yoğun bir mücadele sürdürülüyor.
Haberler

Kocaelispor, Samsunspor’la Yarın Oynayacak

Kocaelispor, 22 yıl aradan sonra Süper Lig'de Samsunspor ile yeniden buluşacak. İki takım, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında karşılaşacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.