Bafra’da Motosiklet Kazası Yaşandı

OTOMOBİL VE MOTOSİKLET ÇARPIŞMASI

Samsun’un Bafra ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, bir otomobille çarpışarak hastaneye kaldırıldı. M.Y. (53) yönetiminde bulunan 55 AIZ 017 plakalı otomobil, Üçpınar Mahallesi’nde karşı yönden gelen S.Ç.’nin (25) kullandığı 55 JH 109 plakalı motosikletle çarpıştı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası yapılan ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulans ekibi tarafından Bafra Devlet Hastanesi’ne taşındı.