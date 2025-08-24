Bafra’da Motosiklet Kazasında İki Yaralı

KAZA SONRASI YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Gökhan E. (37) tarafından yönetilen 34 ESZ 448 plakalı hafif ticari araç, Erol S. (47) tarafından kullanılan 55 NK 603 plakalı motosikletle çarpıştı. Kaza, Samsun-Sinop kara yolunun Çetinkaya Mahallesi bölgesinde gerçekleşti.

KAZADA İKİ YARALI VAR

Bu kazada motosikletin sürücüsü Erol S. ve yanında bulunan kızı Narin S. (20) yaralandı. Olayın hemen ardından, yaralılar için sağlık ekipleri çağrıldı ve Bafra Devlet Hastanesine sevk edildi. Sağlık durumları hakkında henüz bir bilgi verilmedi.