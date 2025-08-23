Bafra’da Motosiklet Otomobille Çarpıştı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Samsun’un Bafra ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralanıyor. Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Aşağı Bakırpınar Sokak’ta gerçekleşiyor.

KAZA DETAYLARI

Alınan bilgilere göre, Burak D. kontrolündeki 55 JH 548 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen M.D. idaresindeki 55 AND 602 plakalı otomobile çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.