Haberler

Bafra’da Motosiklet Otomobille Çarpıştı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Samsun’un Bafra ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralanıyor. Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Aşağı Bakırpınar Sokak’ta gerçekleşiyor.

KAZA DETAYLARI

Alınan bilgilere göre, Burak D. kontrolündeki 55 JH 548 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen M.D. idaresindeki 55 AND 602 plakalı otomobile çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Feribotta intihar girişimi kurtarıldı

Eskihisar seferinde bir kadın intihar girişiminde bulunurken, başka bir yolcu onu kurtararak suya atladı. Olayın anı cep telefonuyla kaydedildi.
Haberler

Balıkesir’de Ceset Bulundu, Halit Yukay’ı

Marmara Adası açıklarında, iş adamı Halit Yukay'a ait olduğu sanılan bir cesed bulunarak çıkarılma işlemleri başladı. Olayla bağlantılı bir gemi kaptanı ise gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.