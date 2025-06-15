Bafra’da Ormanlık Alanda Ölü Bulundu

ORMANLIK ALANDA HAYATINI KAYBEDEN ŞAHIS

Samsun’un Bafra ilçesinde, ormanlık alanda bir kişi ölü olarak bulundu. Olay, bugün Bakırpınar Mahallesi kırsalında yaşandı. Alınan bilgilere göre, tarlasına gitmekte olan bir vatandaş, ağaçlık alanda hareketsiz bir kişiyi gördü ve hemen durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İNCELEME VE KİMLİK TESPİTİ

İhbar üzerine, bölgeye jandarma, sağlık ekipleri ve cenaze aracı yönlendirildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan kimlik tespitinde ölen kişinin, uzman jandarma İ.A. olduğu anlaşıldı. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak, soruşturma başlatıldı. Yetkililer bu konuda detaylı bir inceleme yapıyor.