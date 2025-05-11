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Bafra’da Otizmli Çocuklar İçin Etkinlik

ÖZEL ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Samsun’un Bafra ilçesinde, otizmli çocukların özverili anneleri için özel bir etkinlik hazırladı. Bafra Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte özel çocuklar, anneleri için özel bir pasta oluşturdu. Davet üzerine gençlik merkezine gelen özel çocukların anneleri, gençlik merkezi yetkilileriyle sohbet ederek keyifli anlar yaşadı.

Pasta Kesimi VE MÜZİK EŞLİĞİ

Annelerle birlikte pastanın kesildiği programda, bağlama eşliğinde türküler de seslendirildi. Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, “Özel çocuklarımızın özel annelerini Gençlik Merkezimizde ağırlamaktan onur duyduk. Bu anlamlı günde, evlatları için her türlü fedakarlığı gösteren kıymetli annelerimizin yanında olmak istedik. Onların yüzlerindeki bir tebessüm, bizim için en büyük mutluluk kaynağıdır. Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.” diyerek duygularını dile getirdi.

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