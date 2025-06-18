Bafra’da Otostopla Seyahat Eden Roos

DÜNYA TURUNDAN DÖNÜŞ

Dünya turuna çıkan Berlinli gezgin Felix Roos, otostopla Almanya’dan Sri Lanka’ya kadar geniş bir yolculuk gerçekleştirdikten sonra Türkiye’ye döndü. Şu an Samsun’un Bafra ilçesinde bulunan Roos, seyahatlerini uçak kullanmadan sürdürüyor. Yaklaşık iki yıl önce dünya kültürlerini daha iyi tanımak amacıyla başlayan Roos, ilk yılının sonunda otostopla Berlin’den Sri Lanka’ya ulaştı. Seyahati boyunca birçok farklı ülkede yüzlerce insanla tanıştı, onların evlerinde kaldı ve çeşitlilik içindeki kültürleri yerinde deneyimledi. Sri Lanka dönüşünde de uçak kullanmadan yolculuk etme kararı aldı.

SEYAHATİN SAĞLADIĞI DERSLER

Otostopla seyahat etmenin kendisine çokça hayat dersi verdiğini belirten Felix Roos, “Tanımadığım insanlar beni evlerine davet ediyor, yemeklerini paylaşıyor. Bu yaşam tarzına aşık oldum. Hayata ve insanlara bakışım tamamen değişti” diyor. Roos, Hindistan’da yaşadığı ilginç bir anıyı da aktardı: “Bir gün Hindistanlı bir adamla tanıştım. Kendi geliştirdiği bir seyahat yöntemini benimle paylaştı ve o günü onun yöntemini izleyerek geçirdim. Meğer o bir aslan iz sürücüsüymüş. Bu da yolculuğumun unutulmaz hatıralarından biri oldu.”

TÜRKİYE’YE ÖZEL BİR BAĞ

Türkiye’ye karşı özel bir bağ hissettiğini dile getiren Roos, “Türkiye misafirperverliği, yemekleri ve insanlarıyla beni çok etkiledi. Burada çok güzel hatıralar biriktirdim” şeklinde konuştu. Şu anda Bafra’da yeni bir otostop yolculuğuna hazırlanan Felix Roos’un sıradaki hedefi Kızılırmak Deltası ve Kuş Cenneti’ni ziyaret etmek. Doğayla iç içe olmayı seven Roos, bu bölgeyi merakla keşfetmek istiyor. Felix Roos’un ilham veren yolculuğu, dünya genelinde kültürlerarası anlayış ve insan bağlantılarına olan inancı pekiştiriyor.