Bafra’da Özel Çocuklar İçin Etkinlikler

SPOR ETKİNLİKLERİ İLE EĞLENCELİ ANLAR

Samsun’un Bafra ilçesinde, “Aile Yılı” etkinlikleri çerçevesinde özel çocuklara yönelik bir program gerçekleştirildi. Otizmli gençler, anneleriyle birlikte çok amaçlı salonda düzenlenen sportif etkinliklere katıldı. Gençler ve anneleri, ok atma, dart, basketbol ve parkur oyunları oynayarak eğlenceli vakit geçirdiler.

SİNEMA ETKİNLİĞİYLE KEYİFLİ MOMENTLER

Sportif aktivitelerin ardından, Gençlik Merkezi’nde özel gençler ve aileleri için bir sinema etkinliği düzenlendi. Bu etkinlikte “Hababam Sınıfı” filmi gösterimi yapıldı. Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflediklerini belirtti ve “Özellikle özel eğitim gençlerine yönelik etkinliklere önem veriyoruz. Bugün burada bir araya gelerek, gençlerimizin ve ailelerinin keyifli anlar yaşamasını hedefledik. Sporun ve sinemanın birleştirici gücüyle, onların yüzünde tebessüm görmek bizim için en büyük mutluluk.” şeklinde açıklamalar yaptı.

