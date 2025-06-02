Bafra’da Ruhsatsız Silah Operasyonu Yapıldı

SİLAH OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Samsun’un Bafra ilçesinde, ruhsatsız silahlar konusunda yürütülen bir operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, ruhsatsız silahlarla mücadele amacıyla S.S. (26), M.C. (31) ve E.U. (27) üzerinde, ikametlerinde ve araçlarında detaylı arama yaptı.

RÜHSATSIZ SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen aramalarda, 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 11 şarjör, 27 fişek ve 33 kartuş bulundu. Ele geçirilen bu silah ve mühimmatla birlikte polis, şüpheli şahısları emniyete götürdü.