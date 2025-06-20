Bafra’da Şehit Kızı Karnesini Aldı

BAFRA’DA ŞEHİT KIZINA EMNİYET DESTEĞİ

Bafra ilçesinde yaşayan Cemre Ada Uçar, şehit polis memuru Oktay Uçar’ın kızı olarak karne heyecanı yaşadı. Emniyet mensupları, bu özel günde Cemre’yi yalnız bırakmadı. 26 Ağustos 2015’te Mardin’de gerçekleştirilen bir terör operasyonuna katılmak üzere yola çıkarken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit düşen Oktay Uçar’ın kızı Cemre, okulunda ziyarete gelen polisler sayesinde neşeli bir karne günü geçirdi.

CEMRE’YE HEDİYELER VERİLDİ

Okulunda kendisini ziyaret eden polisler, Cemre Ada’ya çeşitli hediyeler sundu. Cemre, karne sevinciyle öncelikle dedesiyle birlikte mutlu bir an yaşadı. Daha sonra emniyet görevlileri eşliğinde evine götürülen Cemre Ada, özel bu anı annesiyle de paylaştı. Samsun Emniyet Müdürlüğü, bu tür etkinliklerin şehitlerin anısını yaşatmanın önemine dikkat çekiyor. Şehitlerin emanetlerine vefa göstermek, en kıymetli görevlerinden biri olarak değerlendiriliyor.