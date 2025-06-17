Bafra’da Sera OSB kuruluyor

İŞ İMKANLARI VE YATIRIM PLANI

Samsun’un Bafra ilçesinde kurulan Sera Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 1500 kişiye iş imkanı sağlanmasının hedeflendiği bildiriliyor. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yazılı bir açıklama yaparak Sera OSB’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla kurulum çalışmalarının başladığını belirtiyor. Projenin 250 milyon liralık oldukça önemli bir yatırım olduğunu ifade eden Kılıç, “Bu bölgeyle yalnızca bitkisel üretimi değil, aynı zamanda tarıma dayalı sanayiyi de bölgemize kazandırıyoruz” diyor.

TARIMSAL KALKINMA VE İSTİHDAM HAMLESİ

Bafra’nın tarım bölgesi olmasının yanı sıra iklim şartlarının seracılığı avantajlı kılması gibi unsurların Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB’nin kurulmasına neden olduğunu aktaran Kılıç, şu bilgileri veriyor: “2019’da başlayan parselasyon çalışmaları sonrası altyapıyı tamamladık. Bugün iki firmamız üretime başladı, diğer seraların kurulumu da hızla devam ediyor.” Bafra Sera OSB kapsamında toplam 1500 kişiye doğrudan iş imkanı sağlanacağı öngörülüyor. Özellikle kadın istihdamına özel önem verilen projede, çalışanların yüzde 75’inin kadınlardan oluşması planlanıyor. Böylelikle Bafralılar için sadece bir tarım yatırımı değil, aynı zamanda il dışına göçü önleyici bir kalkınma hamlesi hedefleniyor.