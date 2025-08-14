Haberler

Bafra’da Silahlı Kavga, 1 Yaralı

OLAYIN GEÇİŞİ

Samsun’un Bafra ilçesinde bir silahlı kavga gerçekleşti ve bu olayda 1 kişi yaralandı. Olay, Bafra Cumhuriyet Meydanı’nda iki kişi arasında başlayan bir tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle meydana geldi.

SALDIRI VE YARALANMA

Tartışma esnasında R.L., S.K. isimli şahsa silahla ateş açtı. Bu ateş sonucu S.K. ayağından yaralandı. Olayı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi ve sağlık ekipleri hızla olay yerine ulaştı.

TEDAVİ VE SORUŞTURMA

Yaralı kişi, Bafra Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

ÖNEMLİ

