Bafra’da Trafik Denetimleri Arttı

DENETİMLER ARTIRILDI

Samsun’un Bafra ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde trafik ekipleri bilgilendirme çalışmaları yapıyor. Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği, bayram öncesi olası olumsuzluklara karşı denetimlerini artırmış durumda. Ekipler, bayram sürecini kapsayan çeşitli tedbirler alıyor.

TRAFFİK KURALLARINA DİKKAT

Bafra Şehir Terminali ve ilçe merkezinde yapılan denetimlerde, trafik polisleri özellikle emniyet kemeri kullanma konusunda sürücüleri ve yolcuları uyarıyor. İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner’in de katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarını önlemek amacıyla vatandaşlardan dikkatli olmaları isteniyor. Seyahatleri boyunca emniyet kemerlerini takmaları, sürücülerden ise tüm trafik kurallarına riayet etmeleri talep ediliyor. Ayrıca dinlenme sürelerine uyulması, seyir halinde cep telefonu kullanılmaması ve emniyet kemerinin takılması gerektiği vurgulanıyor.

BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Ekipler aynı zamanda vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtarak çikolata da ikram ediyor. Bilgilendirme çalışmalarının bayram süresince devam edeceği aktarılıyor.