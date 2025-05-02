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Bafra’da Trafik Eğitimi Düzenlendi

TRAFAK HAFTASI KAPSAMINDA EĞİTİM ETKİNLİĞİ

Samsun’un Bafra ilçesinde, Trafik Haftası dolayısıyla anasınıfı öğrencilerine yönelik bilgilendirici ve uygulamalı bir trafik eğitimi etkinliği düzenleniyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 1-7 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Hatice Atiye ve Gülizar Kahve Anaokulu’nun öğrencileriyle buluşuyor. Bu etkinlik, geleceğin bilinçli bireyleri olacak çocuklara trafik kurallarını erken yaşta öğretmeyi ve trafik güvenliği konusunda temel oluşturacak konuları aktararak bilinç kazandırmayı hedefliyor.

UYGULAMALI EĞİTİM

Ekipler, anaokulunda kurulan özel alanda öğrencilere yaya geçitlerinin nasıl kullanılması gerektiğini, trafik ışıklarının anlamını ve araç içindeki güvenli yolculuğun nasıl yapılacağını uygulamalı olarak gösteriyor. Özellikle emniyet kemeri takmanın önemi vurgulanıyor ve çocuklara araçlarda her zaman arka koltukta oturmaları gerektiği örneklerle anlatılıyor. Bu eğitimler, çocukların trafik bilinci kazanmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

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