Bafra’da Trafik Haftası Etkinliği Yapıldı

TRAFFIC AWARENESS EVENT IN BAFRA

Bafra ilçesinde, 3-9 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde “Bir Kural, Bir Ömür” temasıyla trafik kurallarına uyulmasının önemi vurgulandı. Etkinlik, Tekel Caddesi’nde düzenlendi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri iş birliği yaparak sürücüleri bilinçlendirdi.

OFFICIALS DISTRIBUTE TREATS TO DRIVERS AND CHILDREN

İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek ve Trafik Denetleme Büro Amiri Erdem Türksever’in katılımıyla sürücülere çikolata dağıtıldı. Ayrıca çocuklara boyama kitapları hediye edildi. Etkinlik süresince, trafik kurallarının önemi bir kez daha vurgulandı ve sürücüler trafik güvenliği konusunda çeşitli uyarılar aldı.

VITAL IMPORTANCE OF TRAFFIC RULES EMPHASIZED

Bu etkinlik, sürücülerin ve toplumun trafik güvenliği konusunda daha bilinçli hale gelmesini hedefliyor. Kuralların ihlali durumunda oluşabilecek tehlikelere dikkat çekilerek, trafik düzeninin sağlanması açısından bu tür bilgilendirme faaliyetlerinin devam etmesi gerektiği ifade edildi.