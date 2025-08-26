Haberler

Bafra’da Trafik Kazasında Üç Yaralı

TRAFİK KAZASINDA YARALANANLAR

Samsun’un Bafra ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay, Samsun-Sinop kara yolu Alparslan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Oğuzhan Ç. (26) yönetimindeki 55 RN 02 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Galip E’nin (42) kullandığı 71 ER 895 plakalı hafif ticari araca çarptı. Ardından, akaryakıt istasyonundan anayola çıkan Arif S’nin (43) taşıdığı 55 T 4543 plakalı taksiyle de çarpışma gerçekleşti.

OLAYA MÜDAHALE

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı taksi sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken, 55 RN 02 plakalı otomobilde bulunan Kerem İ. de polis ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Oğuzhan Ç’nin ise kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi talep ettiği öğrenildi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE CEZA

Hastanede yapılan muayenelerin ardından Oğuzhan Ç’nin alkollü olduğu tespit edildi. Bu durum sonucunda ehliyetine 6 ay süreyle el koyuldu ve 15 bin 900 lira idari ceza uygulandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde, alkollü sürücünün tedavisinin tamamlanmasının ardından ifadesinin alınacağı bildirildi. Zincirleme trafik kazası, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

