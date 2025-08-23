Bafra’da Tüp Patladı, 3 Yaralı

TÜP PATLAMASI NEDENİYLE YANGIN ÇIKTI

Samsun’un Bafra ilçesinde bir evin deposunda meydana gelen tüp patlaması sonucu 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, Taşköprü Mahallesi’nde, Sedat Hacıoğlu’nun (60) evinin yanındaki depo alanında gerçekleşti. Henüz bilinmeyen bir nedenle patlayan tüp, yangına yol açtı.

OLAY YERİNE ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Patlama sonrası durum hemen yetkililere bildirildi ve bölgeye jandarma, itfaiye ile sağlık ekipleri yönlendirildi. Dumandan etkilenenler arasında yer alan Hakan Hacıoğlu (26), Meliha Hacıoğlu (55) ve Osman Kara (70), sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, DEPOLARDA HASAR OLDU

İtfaiye ekipleri, olay yerindeki yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak depoda belirgin hasar oluştuğu bildirildi.